I am Greta, il documentario disponibile su Infinity

I Am Greta - Una forza della natura sarà disponibile dal 14 novembre a noleggio su Infinity, con il racconto del movimento Fridays for Future fondato dalla giovane attivista.

I Am Greta - Una Forza della Natura, un intimo documentario diretto dal regista svedese Nathan Grossman che racconta la storia dell'adolescente attivista per il clima Greta Thunberg attraverso filmati avvincenti e mai visti prima, sarà disponibile su Infinity a noleggio dal 14 novembre.

A partire dallo sciopero scolastico solitario per una giustizia climatica fuori dal parlamento svedese, Grossman segue Greta - una timida studentessa con la sindrome di Asperger - nella sua ascesa alla ribalta e nel suo impatto globale galvanizzante che ha scatenato scioperi scolastici in tutto il mondo. Il film culmina con il suo incredibile viaggio nel 2019 in barca a vela nell'Oceano Atlantico per raggiungere New York e parlare all'ONU durante il Summit sul clima.

Locandina di I Am Greta - Una Forza Della Natura

Sul tema del movimento Fridays for Future fondato dalla giovane attivista Greta Thunberg, è disponibile su Infinity anche Ragazzi Irresponsabili, il documentario scritto e diretto da Ezio Maisto che racconta le storie e la passione degli studenti che da più di un anno si sono mobilitati in Italia per contrastare l'azione distruttiva dell'uomo sull'ambiente.

Da David (14 anni) che, ispirato da Greta, ha sposato con tanta forza la causa ambientalista da convincere i suoi genitori a permettergli di girare l'Europa da solo per partecipare agli scioperi a Marianna (18 anni), già impegnata nella raccolta volontaria dei rifiuti per strada e passata al ruolo di organizzatrice dello sciopero degli studenti della sua città. Insieme a loro Alessandro (26 anni) che è stato il primo giovane ad aver seguito l'esempio di Greta e ad essere sceso in piazza in Italia e Monica, l'insegnante che ha fondato i Teachers For Future e spinto la sua scuola, prima in Italia, a dichiarare l'emergenza climatica. Il documentario segue le loro vicende personali cercando di scoprire quali sono i valori che li smuovono, i loro obiettivi e le loro contraddizioni. Fino a dove possono spingersi e con quali azioni.

Ragazzi Irresponsabili è uno dei documentari selezionati e co-finanziati nell'ambito della call "Uno sguardo all'ambiente", lanciata per progetti audiovisivi sui temi dell'ecologia, sostenibilità e ambiente da Infinity LAB, il primo laboratorio italiano permanente sulla piattaforma Produzioni dal Basso, creato da Infinity - la piattaforma di video streaming on demand del Gruppo Mediaset - e nato per essere l'incubatore di nuove storie, di idee e di competenze per registi, videomaker, autori e sceneggiatori.