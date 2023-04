Hypnotic: Ben Affleck cerca la figlia nel parossistico trailer del thriller di Robert Rodriguez

IGN ha svelato il trailer dell'atteso thriller psicologico di Robert Rodriguez Hypnotic, interpretato dalla star Ben Affleck. Il film segue il detective della polizia Daniel Rourke (Ben Affleck) mentre cerca la figlia scomparsa Minnie (Hala Finley). Presto scopre che è associata a una serie di rapine in corso condotte da un uomo misterioso (William Fichtner) con poteri ipnotici.

Il trailer offre al pubblico uno sguardo alla frenetica ricerca di Ben Affleck della figlia scomparsa. Il padre disperato inizia lentamente a perdere il controllo una volta che la sua indagine lo spinge ad affrontare le sue paure più profonde e oscure. Con l'aiuto della sensitiva Diana Cruz (Alice Braga), Daniel insegue l'uomo misterioso durante la sua serie di rapine per riportare Minnie a casa sana e salva. Come scopre nel trailer, le persone con poteri ipnotici possono costringere le loro vittime a vedere e sentire cose che non sono reali.

Hypnotic, Robert Rodriguez sul suo nuovo film con Ben Affleck: "È un thriller hitchcockiano fatto di steroidi"

Nel cast di Hypnotic troviamo anche Jeff Fahey, Kelly Frye, JD Pardo, Bonnie Discepolo, Dayo Okeniyi, Derek Russo e Corina Calderon.