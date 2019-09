Hustlers: Martin Scorsese era stato considerato la regia del film con Jennifer Lopez

Hustlers: Jennifer Lopez in una scena del film

Doveva essere Martin Scorsese a dirigere Hustlers, il nuovo film con Jennifer Lopez. Questa inizialmente era l'idea dei produttori, ma il regista era impegnato ancora nella complessa post produzione di The Irishman e ha declinato gentilmente l'offerta. Così il progetto è passato nelle mani della sceneggiatrice stessa del film, Lorene Scafaria, e visti gli ottimi risultati in termini di responso critico e incassi, la scelta è stata ben riposta

La scelta di ingaggiare Martin Scorsese non era campata per aria per una serie di motivi. Hustlers tratta di criminalità e avidità all'interno del mondo delle spogliarelliste e ha una narrazione non lineare che era sicuramente nelle corde dell'autore di Taxi Driver. Per scrivere il film, ispirato a una storia realmente accaduta a New York e raccontata in un articolo pubblicato dal New York Magazine nel 2015, Lorene Scafaria ha impiegato ben due anni con la speranza anche di poterlo dirigere. L'interesse però di alcuni produttori, entrati a far parte del progetto durante la fase di pre-produzione, ha portato a tentare la carta su Scorsese. "Tutti ne parlavano e dicevano: 'Andiamo prima da Scorsese'. McKay (Adam McKay, ndr. uno dei produttori e regista di Vice) ha detto: 'Spero che Scorsese rifiuti', che è stata una cosa bellissima da dire. E ovviamente Scorsese ha rifiutato".

Locandina di Hustlers

L'anno scorso, le donne rappresentavano appena l'8 per cento dei registi di Hollywood, con un calo del 3 percento rispetto all'anno precedent), quindi - che Scorsese ne fosse al corrente o meno, questo suo gesto, come ha fatto notare Cinema Blend, ha contribuito a spianare la strada verso una maggiore diversità nel panorama cinematografico di Hollywood.

Hustlers, con protagonista Jennifer Lopez, è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival ottenendo reazioni molto positive, tanto da innescare alcuni buzz da Oscar, a cui si è aggiunto un ottimo esordio al botteghino con 33 milioni di dollari durante il primo fine settimana di programmazione.