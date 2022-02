Hustle: il trailer del film Adam Sandler in arrivo su Netflix

Adam Sandler è il protagonista del film Hustle, in arrivo su Netflix e ambientato nel mondo del basket, di cui online è stato condiviso il trailer.

Nel video si introduce il mondo di un giovane giocatore di basket che cerca di farsi strada nello sport e viene aiutato da un manager molto determinato.

Il film Hustle è prodotto da Adam Sandler e dal campione dei Los Angeles Lakers LeBron James, recentemente protagonista di Space Jam: A New Legacy.

Nel cast ci sono anche Robert Duvall, Queen Latifah e Ben Foster.

Il progetto si ispira alla storia vera di Juancho Hernangome che ha giocato in Spagna prima di ottenere un ingaggio negli Stati Uniti.

La sinossi anticipa:

Dopo aver scoperto un giocatore eccezionale ma dal passato turbolento, un talent scout del basket (Adam Sandler) in cerca di riscatto decide di convincere il fenomeno sportivo a trasferirsi negli Stati Uniti senza chiedere l'approvazione della squadra. Contro ogni previsione, i due avranno un'ultima occasione per dimostrare di essere all'altezza dell'NBA.