Hunter Killer - Caccia negli Abissi, clip esclusiva del film con Gerard Butler

Patrizio Marino

Tratto dal romanzo Firing Point, scritto da George Wallace, il Comandante in pensione del sottomarino nucleare della USS Houston, insieme al pluripremiato giornalista e autore di best-seller, Don Keith, Hunter Killer - Caccia negli abissi con Gerard Butler e Gary Oldman sarà distribuito da Eagle Pictures nelle nostre sale il prossimo 8 novembre.

Nelle profondità del Mar Glaciale Artico, il Capitano di un sottomarino americano, Joe Glass, è alla ricerca di un sottomarino statunitense in pericolo quando scopre che un segreto colpo di stato russo è all'orizzonte, minacciando di distruggere l'ordine mondiale. Con il suo equipaggio e l'intera nazione a rischio, il Capitano Glass deve mettere insieme una squadra speciale di Navy SEALs per recuperare il Presidente russo preso in ostaggio e infiltrarsi nelle acque nemiche per impedire la Terza Guerra Mondiale.

Gerard Butler è il Capitano Glass, accanto a lui come protagonisti di Hunter Killer - Caccia negli abissi troviamo il premio Oscar Gary Oldman, Common, Linda Cardellini e Toby Stephens. Arne L. Schmidt e Jamie Moss firmano la sceneggiatura del film diretto da Donovan Marsh.

Butler, che figura anche tra i produttori del film ha dichiarato "quando ho letto per la prima volta questa sceneggiatura alcuni anni fa, l'ho amata immediatamente. È una storia classica con moltissima azione, una trama intricata e un cast di personaggi fantastici che sono degli eroi, con diversi percorsi di vita. Mi sembrava un modo interessante di far rivivere un thriller sottomarino ai nostri giorni. E mai come adesso, questa storia potrebbe essere più rilevante".

La star inglese Gary Oldman e il rapper/attore Common sono i protagonisti della clip tratta da Hunter Killer - Caccia negli abissi che oggi Movieplayer propone in esclusiva ai suoi lettori.