Hunter Killer - Caccia negli abissi: Gerard Butler, ecco come si è preparato al film

Prima dell'inizio delle riprese del film Gerard Butler si è preparato a lungo, assieme al regista, per le riprese di Hunter Killer - Caccia negli abissi.

Gerard Butler, il protagonista di Hunter Killer - Caccia negli abissi, ha navigato a bordo della USS Houston dal 6 al 9 maggio con il regista Donovan Marsh al fine di prepararsi al meglio per le riprese del film. L'attore ha anche vissuto a contatto con alcuni ex comandanti della Marina, dormendo perfino a bordo di un sottomarino.

Hunter Killer - Caccia negli abissi: Gerard Butler e Michael Nyqvist in un momento del film

Mentre era a bordo della Houston, il sottomarino d'attacco, Butler ha dormito negli alloggi dei comandanti mentre il regista, Donovan Marsh, è stato costretto a riposare negli alloggi dell'equipaggio. Per prepararsi a interpretare Joe Glass, Butler ha anche trascorso molto tempo con diversi ex comandanti della Marina per comprendere il loro modo di pensare.

Prima dell'inizio delle riprese, Marsh e Butler si sono recati a Pearl Harbor e sono saliti a bordo di un sottomarino molto simile all'USS Arkansas, per un tour di tre giorni. Questo viaggio ha dato a Marsh una delle sue idee più importanti: ambientare la scena del sottomarino su un'enorme piattaforma idraulica in grado di imitare realisticamente il movimento del mare.

Hunter Killer - Caccia negli abissi: Gerard Butler e Michael Nyqvist in una scena del film

Su Rotten Tomatoes Hunter Killer - Caccia negli abissi ha un indice di gradimento del 36% basato su 106 recensioni, con un punteggio medio di 4,73 / 10. Il consenso critico del sito web recita: "Proprio come il sottomarino, Hunter Killer attraversa le oscure profondità del mondo, seguendo un percorso superficiale che è stato tracciato molte volte in precedenza."