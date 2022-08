Hunger Games: Viola Davis nel cast del film prequel Ballata dell'Usignolo e del Serpente

Il prequel di Hunger Games avrà tra i suoi protagonisti anche il premio Oscar Viola Davis che nel film Ballata dell'Usignolo e del Serpente sarà a capo dei giochi mortali.

Il progetto targato Lionsgate si ispira all'omonimo romanzo scritto da Suzanne Collins in cui si racconta la storia di Coriolanus Snow da giovane.

L'attrice Viola Davis avrà in Hunger Games: Ballata dell'Usignolo e del Serpente il ruolo di Volumnia Gaul, la mente alla base del diabolico scontro mortale tra teenager.

Nathan Kahane, presidente di Lionsgate Motion Picture Group, ha dichiarato: "I film di Hunger Games sono sempre stati elevati dall'eccezionale casting e siamo elettrizzati nel continuare quella tradizione con Viola Davis nel ruolo di Volumnia Gaul. La sua presenza formidabile e potente aggiungerà strati di complessità e minaccia a questa storia".

Il regista Francis Lawrence ha aggiunto: "La dottoressa Gaul è tanto crudele quanto creativa e tanto temibile quanto formidabile. L'astuzia di Snow in campo politico si sviluppa molto anche grazie alle sue esperienze con lei nel ruolo della figura più imponente dei giochi".

La produttrice Nina Jacobson ha poi sottolineato: "Fin dall'inizio, Viola è stata la nostra attrice dei sogni per il ruolo della Dottoressa Gual a causa della sua intelligenza finemente sfumata e per le emozioni che porta a ogni ruolo. Una stratega brillante ed eccentrica, Gaul ha un ruolo essenziale nel formare il giovane Coriolanus Snow nell'uomo che diventerà. Siamo incredibilmente fortunati nell'avere un attore con la straordinaria portata e presenza di Viola per interpretare questo ruolo chiave".

La sinossi di Hunger Games - Ballata dell'Usignolo e del Serpente recita: "Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l'ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un'orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l'avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12."

Tra gli interpreti già annunciati ci sono anche Tom Blyth, Rachel Zegler, Hunter Schafer, Jason Schwartzman, Peter Dinklage e Josh Andrés Rivera.

La sceneggiatura è firmata da Michael Lesslie, basandosi sulle precedenti bozze della sceneggiatura firmate da Collins e Michael Arndt.

Nel team della produzione ci sono anche Nina Jacobson e Brad Simpson.