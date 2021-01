Hunger Games: la star di The Boys Jack Quaid si scusa per aver ucciso Rue

La morte di Rue in Hunger Games ha spezzato il cuore ai fan della saga. In pochi però ricordano l'identità del colpevole, Marvel, il tributo del Distretto 1, interpretato dalla futura star di The Boys Jack Quaid. Quando un fan ha notato l'identità del killer pubblicandola sui social media, Jack Quaid si è "scusato" coi fan in modo irresistibile fingendo di essersi scordato del crimine.

Pur essendo figlio di due icone di Hollywood, Meg Ryan e Dennis Quaid, all'epoca di Hunger Games in pochi conoscevano Jack Quaid. Il film ha rappresentato il suo debutto sul grande schermo.

Pur avendo recitato in molti altri lavori, l'attore è esploso con il ruolo di Hughie nella serie Amazon Prime Video The Boys. A breve, la terza stagione dello show entrerà in lavorazione in Canada, in tempo per l'approdo in streaming su Amazon Prime nel corso del 2021.

Nel frattempo si attende l'uscita di Scream, quinto capitolo della saga horror che vedrà Jack Quaid tra le new entry a fianco dei veterani Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette.

