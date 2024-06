Hunger Games, Suzanne Collins annuncia il nuovo libro della saga: ecco quando sarà ambientato

Suzanne Collins ha annunciato che il prossimo anno uscirà un nuovo romanzo della saga letteraria di Hunger Games, intitolato Sunrise on the Reaping.

Secondo quanto riportato dall'Associated Press, il quinto romanzo della serie bestseller della Collins - che è stata trasformata in un franchise cinematografico di grande successo - sarà ancora una volta un prequel della trilogia originale, che si svolge 40 anni dopo gli eventi del capitolo più recente, Ballata dell'usignolo e del serpente., il cui adattamento cinematografico è uscito lo scorso anno. L'uscita del nuovo romanzo è prevista per il 18 marzo 2025.

"Con Sunrise on the Reaping mi sono ispirata all'idea di sottomissione implicita di David Hume e, per usare le sue parole, 'alla facilità con cui i molti sono governati dai pochi'", ha dichiarato Collins all'AP. "La storia si prestava anche a un'immersione più profonda nell'uso della propaganda e nel potere di chi controlla la narrazione. La domanda 'Vero o non vero?' mi sembra ogni giorno più attuale".

Natalie Dormer e Jennifer Lawrence in Hunger Games

Sunrise on the Reaping diventerà il prossimo film di Hunger Games?

I diritti cinematografici del romanzo non sono ancora stati venduti, ma si può presumere che seguirà la strada dei suoi predecessori e arriverà sul grande schermo.

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente avrà un sequel? La risposta del regista

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, presentato in anteprima a novembre e interpretato da Rachel Zegler e Tom Blyth, ha incassato ben 337,4 milioni di dollari al box-office mondiale. La trilogia originale è stata adattata in quattro film con protagonista Jennifer Lawrence, che hanno avuto un grande successo e l'hanno catapultata nella fama mondiale.

Complessivamente, quello di Hunger Games è il 20° franchise di maggior successo di tutti i tempi, con i 3,3 miliardi di dollari incassati da Lionsgate.