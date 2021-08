Hunger Games: le riprese del film prequel al via all'inizio del 2022

Le riprese del film prequel di Hunger Games, Ballata dell'usignolo e del serpente, inizieranno nei primi mesi del 2022, come ha rivelato il capo della Lionsgate durante un incontro con gli azionisti.

La pre-produzione è già iniziata e Joe Drake, a capo dello studio, ha assicurato che il lavoro sta procedendo in modo davvero positivo.

Ballata dell'usignolo e del serpente, che racconta la storia di Corionalus Snow molti anni prima la nascita di Katniss, dovrebbe poi arrivare nei cinema nell'autunno 2023 o nei primi mesi del 2024.

Alla regia del nuovo tassello della saga di Hunger Games ci sarà nuovamente Francis Lawrence che ha in precedenza firmato gli ultimi tre capitoli dei film con star Jennifer Lawrence. La scrittrice Suzanne Collins si occuperà della sceneggiatura del prequel di Hunger Games in collaborazione con Michael Arndt (Little Miss Sunshine) e farà parte del team della produzione.

Il libro scritto da Suzanne Collins mostrerà Coriolanus Snow come un teenager cresciuto in una famiglia privilegiata e alla ricerca di qualcosa di più nella sua vita. In quel periodo della storia il personaggio viene mostrato come "amichevole, affascinante e un eroe".

La storia si svolge 64 anni prima della trilogia originale, portata sul grande schermo con star Jennifer Lawrence, e prenderà il via quando Coriolanus Snow riceve il compito di fare da mentore alla ragazza che dovrà combattere per il Distretto 12. La scrittrice ha spiegato: "Con questo libro volevo esplorare lo stato della natura, chi siamo e cosa riteniamo necessario per la nostra sopravvivenza. Il periodo della ricostruzione, 10 anni dopo la guerra, mostra Panem mentre cerca di rialzarsi e permette di mostrare i personaggi mentre affrontano delle questioni importanti e definiscono la propria prospettiva sull'umanità".