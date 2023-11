Hunger Games, Rachel Zegler: 'Al primo incontro Jennifer Lawrence si è offerta di strangolarmi'

Rachel Zegler, la star di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, ha ricordato il primo incontro con l'ex protagonista del franchise Jennifer Lawrence. In particolare Zegler ha raccontato al Kelly Clarkson Show i retroscena del video in cui incontra per la prima volta l'attrice che ha vestito i panni dell'eroina del Distretto 12 Katniss Everdeen.

"Eravamo alla settimana della moda di Parigi per la sfilata di Dior. Non volevo essere strana. Mi stavo preparando a parlare con lei. È stata incredibilmente gentile", ha detto Zegler. In seguito la conduttrice le ha mostrato il filmato in cui le due attrici si incontrano. "In quel video Jennifer sta dicendo: 'Facciamo un'altra foto in cui ti strangolo e ti dico che non ti permetterò mai di rubarmi la parte!'. È esattamente quello che volevo sentirmi dire da lei", ha scherzato la giovane attrice.

Zegler che vestirà i panni di Biancaneve nell'adattamento live-action della Disney, ha poi spiegato in che modo il suo personaggio differisce da quello di Lawrence. In particolare Lucy Gray affronta l'arena in un modo completamente diverso da Katniss e inoltre le due eroine hanno un tipo di indole e di sessualità diverse. "Katniss è più tranquilla e stoica, si potrebbe dire più asessuata, mentre Lucy è molto sensuale ed è una performer e utilizza queste due caratteristiche in suo favore", ha commentato l'attrice.

Hunger Games: il prequel debutta con 44 milioni negli USA, storico crollo del 78% per The Marvels

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente: Tom Blyth, Rachel Zegler in un'immagine

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente

Il prequel Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente è ambientato 64 anni prima della trilogia originale di Hunger Games e segue le vicende di un giovane Coriolanus (Tom Blyth) mentre viene incaricato di fare da mentore al tributo femminile del Distretto 12 Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) durante la decima edizione degli Hunger Games. L'indifferenza lascia presto il posto all'amore tra Coriolanus e Lucy Gray sullo sfondo brutale dei giochi. Il prequel è il film più lungo del franchise di Hunger Games. La ballata dell'usignolo e del serpente è in sala dal 15 novembre.