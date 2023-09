Hunger Games: l'incontro tra Jennifer Lawrence e Rachel Zegler in un video

Dopo essere stata la protagonista assoluto del franchise cinematografico The Hunger Games, Jennifer Lawrence è pronta a lasciare il testimone alla giovanissima Rachel Zegler che vestirà i panni di Lucy Gray Baird nel prequel Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente. Le due attrici si sono incontrate per la prima volta durante la Paris Fashion Week.

Il video dell'incontro, che per molti ha dato l'impressione di un passaggio d consegne, è stato postato da Rachel Zegler sul suo account Twitter, accompagnato dalle seguenti parole: "Una madre per molti, una madre per me".

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente è ambientato 60 anni prima gli eventi con al centro Katniss Everdeen, mostrando quindi personaggi provenienti da varie realtà sociali, ma ognuno di loro avrà un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro di Coriolanus.

Di cosa parla il nuovo film?

Questa la sinossi ufficiale del film: "Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l'ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un'orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City."

"Con l'avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l'intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l'astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l'usignolo e chi il serpente."

Arriverà nelle sale italiane il 22 novembre.