She Gets It From Me: Rachel Zegler figlia di Marisa Tomei nella nuova commedia drammatica

Dopo la controversa avventura disneyana in Biancaneve, Rachel Zegler ha scelto il suo prossimo progetto: l'attrice interpreterà la figlia di Marisa Tomei, ex punk rocker nella commedia drammatica She Gets It From Me.

Rachel Zegler tornerà sul grande schermo lasciandosi alle spalle la complicata produzione del remake live action del Classico animato Disney del 1937.

Il nuovo progetto di Rachel Zegler

Diretto da Julia von Heinz, She Gets It From Me segue le vicende di Nicky (Rachel Zegler), la cui festa di fidanzamento si trasforma in una caccia alla madre biologica, Charlotte (Marisa Tomei), un'ex punk dipendente dai farmaci.

Rachel Zegler in una scena Biancaneve

Le due intraprenderanno un viaggio anarchico madre-figlia per riscoprire e ritrovare il legame perduto anni addietro. Una coppia di grande livello per un film che si concentrerà soprattutto sul rapporto tra le due protagoniste.

Le dinamiche familiari al centro della commedia drammatica con Marisa Tomei

La regista Julia von Heinz ha dichiarato:"La verità emotiva del film, che riflette parti della vita di tutti noi, dà vita a un cinema divertente e coinvolgente. La sceneggiatura di Jay [Reiss] cattura le dinamiche familiari nel loro aspetto più autentico: assurde ma profonde, caotiche ma significative. Lo scontro di due mondi genera una comicità che colpisce nel segno perché è onesta".

Dopo il debutto in West Side Story di Steven Spielberg e la partecipazione al prequel di Hunger Games, Rachel Zegler ha interpretato Biancaneve nell'omomimo remake e sarà protagonista della prossima versione di Evita.

Marisa Tomei in Factotum

Marisa Tomei, vincitrice di un premio Oscar, si divide tra cinema indipendente e kolossal hollywoodiano, ed è nota per il ruolo di May Parker e recentemente ha recitato in She Came to Me e Upgraded di Prime Video.