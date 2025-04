Hunger Games: ecco quando inizieranno le riprese del film L'alba sulla mietitura, il prequel su Haymitch

Le riprese del film tratto dal romanzo L'alba sulla mietitura (Sunrise on the reaping) inizieranno nel mese di luglio.

Lionsgate, durante il CinemaCon, ha infatti svelato il logo del lungometraggio che racconterà la storia di Haymitch Abernathy quando era ancora un teenager.

L'aggiornamento sul film L'alba sulla mietitura

Il nuovo romanzo prequel di Hunger Games scritto da Suzanne Collins rivela infatti quanto accaduto durante l'edizione dei giochi mortali segnata dalla vittoria del personaggio, interpretato nei film sulla storia di Katniss Everdeen da Woody Harrelson.

All'evento di presentazione dei prossimi progetti dello studios è stato mostrato un breve video in cui il simbolo della ghiandaia imitatrice viene avvolto dalle fiamme, facendo poi apparire un serpente. Nel filmato si sente inoltre la voce di Haymitch Abernathy, nella versione adulta interpretata da Woody Harrelson, che dichiara: 'Penso che questi giochi saranno diversi'.

A scrivere la sceneggiatura del film tratto dal libro L'alba sulla mietitura sarà Billy Ray, già co-autore del primo film della saga.

Francis Lawrence tornerà invece dietro la macchina da presa ed è stato lui ad annunciare l'inizio del lavoro sul set previsto per luglio.

Il lungometraggio dovrebbe arrivare nei cinema americani il 20 novembre 2026 e sono attualmente in corso i casting per trovare l'interprete di Haymitch.

Tra le pagine si raccontano gli eventi che hanno segnato il futuro mentore di Katniss e Peeta, svelando come è sopravvissuto nell'arena, cosa è successo alla sua famiglia, come ha conosciuto Effie e altri dettagli sul passato di Coriolanus Snow.

La saga di Hunger Games ha incassato oltre 3.3 miliardi di dollari ai box office e Lionsgate ha quindi deciso di proseguire la sua collaborazione con la scrittrice, annunciando la produzione del film prequel mesi prima dell'arrivo sugli scaffali del nuovo romanzo.