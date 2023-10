Hunger Games - La Ballata dell'usignolo e del serpente, un video dedicato alla creazione delle canzoni

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente evidenzierà anche le doti vocali di Rachel Zegler nel ruolo di Lucy Gray Baird e una featurette approfondisce la creazione delle canzoni.

Il regista Francis Lawrence, la produttrice Nina Jacobson, il produttore musicale Dave Cobb, il compositore James Newton Howard e la protagonista condividono così qualche dettaglio sul lavoro compiuto.

Il legame musicale con la storia di Katniss

Il 17 novembre sarà messa in vendita la colonna sonora ufficiale di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, che contiene anche The Hanging Tree, brano che nell'universo della saga tratta dai romanzi di Suzanne Collins viene tramandato alle generazioni successive, venendo così interpretato da Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) in Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1.

Nel film si vedrà infatti la nascita della canzone e Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) intonarla per la prima volta.

Il ritorno a Panem

Il film Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente è ambientato 60 anni prima gli eventi con al centro Katniss Everdeen, seguendo quello che accade quando Coriolanus (Tom Blyth) deve occuparsi di Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), tributo del Distretto 12. Ad aiutarlo ci sarà anche la cugina Tigris (Hunter Schafer), e il film seguirà come il giovane affronterà la complicata situazione e gli equilibri di potere esistenti a Panem.

La sinossi svela: "Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l'ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un'orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City."

"Con l'avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l'intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l'astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l'usignolo e chi il serpente."