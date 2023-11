Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, che fine fa Lucy Gray? Rachel Zegler dice la sua

In un'intervista a Harper's Bazaar, Rachel Zegler, la protagonista di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, si interroga su cosa sia successo a Lucy Gray Baird dopo il finale ambiguo del film. La pellicola, infatti, proprio come l'omonimo romanzo di Suzanne Collins da cui è tratta, si conclude in modo ambiguo lasciando il pubblico ignaro di quale sia il destino di Lucy Baird (Rachel Zegler) dopo che Snow le spara nel bosco.

Durante l'intervista Zegler ha detto la sua in merito al misterioso finale che riguarda il suo personaggio: "L'obiettivo principale di Lucy Gray in tutto il film è la sopravvivenza. Sopravvive ai suoi compagni, sopravvive a Snow e sopravvive a se stessa. C'è un momento in cui credo che si renda conto di aver preso una strada sbagliata, e la vediamo indietreggiare un po' quando Coriolanus le tocca il mento. Sono i momenti di sobrietà in cui Lucy si rende conto si tratta di agire o di morire. Penso sempre a cosa succede ai miei personaggi mentre i titoli di coda scorrono in sala. Quando si tratta di Lucy Gray, mi piace pensare che sia libera. Spero che un giorno Suzanne me lo riveli".

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente è ambientato 64 anni prima della trilogia originale di Hunger Games e segue le vicende di un giovane Coriolanus (Tom Blyth) mentre viene incaricato di fare da mentore al tributo femminile del Distretto 12 Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) durante la decima edizione degli Hunger Games. L'indifferenza lascia presto il posto all'amore tra Coriolanus e Lucy Gray sullo sfondo brutale dei giochi. Il prequel è il film più lungo del franchise di Hunger Games. La ballata dell'usignolo e del serpente è in sala dal 15 novembre.