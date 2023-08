Hunger Games: La Ballata dell'Usignolo e del Serpente, l'inizio dei giochi sarà un 'bagno di sangue'

Hunger Games: La Ballata dell'Usignolo e del Serpente, progetto prequel dei film con star Jennifer Lawrence, proporrà delle sequenze particolarmente violente.

La protagonista Lucy Gray Baird è infatti il tributo del Distretto 12 e affronterà le sfide letali alla base della saga di Suzanne Collins.

Uno scontro sanguinoso

Il regista Francis Lawrence, parlando con Empire, ha parlato di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente spiegando: "La sequenza di apertura dei giochi la chiamiamo 'il bagno di sangue' ed è esattamente quello che Rachel Zegler ha dovuto fare immediatamente quando è arrivata sul set".

Il filmmaker ha aggiunto, parlando del lavoro compiuto dalla star: "Se ne andava dal set con lividi quasi tutti i giorni, ma sono emerse queste qualità da guerriera".

I dettagli del prequel

I protagonisti del film sono l'inglese emergente Tom Blyth e Rachel Zegler di West Side Story e Hunter Schafer della serie Euphoria. Nei ruoli comprimari Viola Davis, Peter Dinklage e Jason Schwartzman.

La sinossi svela: "Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l'ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un'orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City."

"Con l'avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l'intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l'astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l'usignolo e chi il serpente."