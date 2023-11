Hunger Games. La ballata dell'usignolo e del serpente: l'anteprima del film è un successo a Lucca 2023

I fan della Hunger Games non si sono fatti attendere, sono arrivati a Lucca Comics & Games 2023 e hanno affollato gli eventi dedicati al nuovo film della saga: numerosi cosplayer hanno preso parte al raduno che si è svolto sabato 4 novembre sfilando per le strade della città lo speciale fan screening di Hunger Games. La ballata dell'usignolo e del serpente di domenica 5 novembre ha registrato il tutto esaurito.

Un'occasione unica e preziosa che ha consentito agli spettatori di essere tra i primi al mondo a vedere il film che arriverà al cinema il 15 novembre distribuito da Notorious Pictures. Ma gli eventi Hunger Games non finiscono con Lucca Comics & Games. Solo oggi, lunedì 6 novembre, torna al cinema Hunger Games, primo capitolo della fortunata saga che ha incassato oltre tre miliardi di dollari in tutto il mondo. Prima del film sarà proiettato un contenuto esclusivo di Hunger Games. La ballata dell'usignolo e del serpente.

Hunger Games: La Ballata dell'Usignolo e del Serpente, una foto di Peter Dinklage

E sono aperte anche le prevendite per l'uscita di Hunger Games. La ballata dell'usignolo e del serpente, al cinema dal 15 novembre. La sinossi della pellicola recita: "Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l'ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un'orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City."

"Con l'avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l'intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l'astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l'usignolo e chi il serpente."