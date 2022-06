Hunger Games: Josh Andrés Rivera nel cast di The Ballad of Songbirds and Snakes

L'attore Josh Andrés Rivera è entrato a far parte del cast di The Ballad of Songbirds and Snakes, il progetto prequel di Hunger Games.

Il progetto prodotto da Lionsgate permetterà quindi al giovane di recitare nuovamente accanto a Rachel Zegler dopo il successo di West Side Story.

Josh Andrés Rivera avrà in The Ballad of Songbirds and Snakes il ruolo di Sejanus Plinth, un caro amico di Coriolanus Snow e mentore di uno dei tributi del Distretto 2.

Il film, diretto da Francis Lawrence e tratto dal romanzo scritto da Suzanne Collins, arriverà nei cinema il 17 novembre 2023.

I protagonisti saranno Tom Blyth e Rachel Zegler che hanno ottenuto i ruoli di Coriolanus Snow e Lucy Gray Bird.

La scrittrice Suzanne Collins si occuperà della sceneggiatura del prequel in collaborazione con Michael Arndt (Little Miss Sunshine) e farà parte del team della produzione.

La storia si svolge 64 anni prima della trilogia originale di Hunger Games, portata sul grande schermo con star Jennifer Lawrence, e prenderà il via quando Coriolanus Snow (Tom Blyth) riceve l'incarico di fare da mentore alla ragazza che dovrà combattere per il Distretto 12, Lucy Gray Baird, interpretata da Rachel Zegler di West Side Story.