Hunger Games: Jesse Plemons tra le star del film prequel L'alba sulla mietitura

Il cast del film L'alba sulla mietitura, il nuovo progetto prequel della saga di Hunger Games, si è arricchito con l'arrivo di Jesse Plemons.

L'attore, come ha rivelato online Lionsgate, avrà il ruolo di Plutarch Heavensbee, personaggio già apparso nei capitoli con star Jennifer Lawrence.

Il personaggio affidato a Plemons

Plutarch Heavensbee era stato interpretato da Philip Seymour Hoffman e, negli anni in cui Katniss e Peeta vengono coinvolti nei giochi mortali, è il leader della ribellione.

In Hunger Games: L'alba sulla mietitura si vedrà il personaggio affidato a Jesse Plemons nel Distretto 12, nei momenti in cui Haymitch viene scelto come tributo, e si scoprirà qualche dettaglio del suo passato.

Una foto di Plemons

Il nuovo romanzo scritto da Suzanne Collins ha già venduto milioni di copie in tutto il mondo dopo poche settimane dalla sua pubblicazione.

Lionsgate aveva annunciato l'adattamento del libro ancora prima del suo arrivo nelle librerie.

Francis Lawrence sarà il regista del nuovo film prequel che debutterà nelle sale americane il 20 novembre 2026. La sceneggiatura è invece firmata da Billy Ray.

Nel team della produzione ci sono anche Nina Jacobson e Brad Simpson.

L'annuncio

Erin Westerman, co-presidente di Lionsgate Motion Picture Group, ha dichiarato: "Jesse è uno degli attori di maggior talento della sua generazione, e ha dimostrato in precedenza di scegliere i suoi ruoli con attenzione. Siamo onorati che abbia scelto di offrire il suo approccio a una delle figure più affascinanti di Panem, e sento che la sua precedente collaborazione con Philip Seymour Hoffman renda tutto ancora più speciale. Il suo Plutarch sarà un omaggio al personaggio che i fan hanno già conosciuto e un ritratto compiuto in modo personale. Non vediamo l'ora che gli spettatori possano vederlo".

Nina Jacobson di Color Force ha aggiunto: "Jesse è stato uno dei miei attori preferiti fin da quando l'ho visto in Friday Night Lights. Sapevamo fin dall'inizio che solo un attore come lui avrebbe potuto interpretare Plutarch da giovane. Jesse è stato il sogno fin dall'inizio e non potremmo essere più orgogliosi per il fatto che si unisca alla famiglia di Hunger Games".

Nel cast del nuovo film ci saranno anche Joseph Zada, Whitney Peak e Mckenna Grace nei ruoli di Haymitch Abernathy, Lenore Dove Baird e Maysilee Donner.