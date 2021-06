Hunger Games: Jennifer Lawrence ha spiegato qual è stata la sfida più grande nell'interpretare Katniss

Interpretare Katniss Everdeen in Hunger Games: La ragazza di fuoco ha trasformato Jennifer Lawrence in una vera e propria superstar, tuttavia, il ruolo ha richiesto un'incredibile sforzo mentale, fisico ed emotivo da parte dell'attrice che durante un'intervista ha spiegato qual è stata la più grande sfida che ha dovuto affrontare durante le riprese.

Hunger Games: la ragazza di fuoco - Jennifer Lawrence a Roma 2013, per il festival

"Che il mio personaggio esisteva già nella mente di moltissime persone prima dell'uscita del primo film", ha rivelato la Lawerence quando le è stato chiesto di parlare di qual è stato l'aspetto più impegnativo nell'interpretare Katniss in The Hunger Games.

"Normalmente, quando reciti in un film nessuno conosce il tuo personaggio, sei tu che lo incarni per la prima volta." Ha continuato l'attrice. "Io invece ho dovuto recitare nei panni di un personaggio che il pubblico aveva già in mente... l'avevano già sentita parlare nella loro testa e l'avevano già immaginata. È una cosa spaventosa... sapere che così tante persone hanno già immagini in mente o almeno un'idea di come sia il tuo personaggio".

Hunger Games: la ragazza di fuoco, un primo piano di Jennifer Lawrence tratto dal film

Alla fine, però, Jennifer Lawrence è stata costretta a credere con tutto il cuore nella sua versione di Katniss al fine di interpretare con successo il suo personaggio in Hunger Games: la ragazza di fuoco: "L'ho incarnata in base a quello che ho letto e in base alla mia personale percezione e comprensione del ruolo."