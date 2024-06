Hunger Games, Jena Malone vorrebbe tornare in un sequel: "Sono qui, sto solo aspettando"

Jena Malone ha partecipato alla première di Horizon: An American Saga insieme al cast del film di Kevin Costner. Nel corso dell'intervista con Entertainment Tonight, Malone è tornata a parlare di un franchise che ha caratterizzato positivamente la sua carriera, Hunger Games.

Introdotta nella saga dal secondo film, Jena Malone interpreta Johanna Mason, tributo femmina del Distretto 7 nonché futura amica di Katniss (Jennifer Lawrence) nonostante il suo carattere prepotente ed ermetico. L'attrice ha partecipato anche alle due parti dei successivi Il canto della rivolta.

Johanna Mason 2.0

A precisa domanda sull'eventuale ritorno nel franchise, Jena Malone ha risposto:"Dai, dov'è Johanna Mason? Sono qui che aspetto". Il ritorno dell'attrice in Hunger Games potrebbe non essere un'utopia, visto che la saga è tornata lo scorso anno con il prequel Ballata dell'usignolo e del serpente, segno che il franchise è ancora al centro dei pensieri di Lions Gate.

Un altro spinoff sarebbe possibile? Secondo l'attrice le possibilità esistono:"Sì, ovviamente! Voglio dire, facciamo un sequel, non un prequel. E vediamo cosa succede nel mondo, dieci anni dopo". Il sequel ideale di Jena Malone sarebbe ambientato nel futuro e risponderebbe a tutte le domande che i fan potrebbero avere sulle conseguenze della ribellione scatenata da Katniss Everdeen. Nei film, Everdeen accetta il ruolo di Ghiandaia Imitatrice, simbolo della ribellione contro Capitol City. Katniss guida una squadra di ribelli per liberare Panem dalla leadership tirannica del presidente Snow (Donald Sutherland).

"Qual è la posizione del governo? A che punto siamo arrivati con la rivoluzione? Penso che sia una parte davvero importante della nostra società. Sì, puoi ribellarti ma poi come ricostruisci?" ha spiegato Jena Malone, che però non sa nulla su eventuali progetti in corso:"Sono una genitrice single. Non so nemmeno quali film stanno uscendo. Non ne ho idea, davvero nessuna idea".