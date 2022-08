Hunger Games: la prima foto del prequel Ballata Dell'Usignolo e del serpente mostra i protagonisti

Lionsgate ha condiviso online la prima foto del film prequel di Hunger Games, intitolato Ballata dell'usignolo e del serpente che ritrae i due protagonisti Rachel Zegler e Tom Blyth. Lo scatto svela così il look di Coriolanus Snow da giovane e di Lucy Gray Baird, la ragazza che ha il compito di seguire come mentore durante gli Hunger Games.

La Ballata dell'Usignolo e del Serpente: la prima foto dei protagonisti

Il film Hunger Games: Ballata dell'Usignolo e del Serpente è tratto dal romanzo scritto da Suzanne Collins e alla regia vede impegnato nuovamente Francis Lawrence.

La sinossi anticipa: "Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l'ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un'orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l'avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12."

Tra gli interpreti già annunciati ci sono, oltre ai protagonisti Tom Blyth e Rachel Zegler, anche Hunter Schafer, Viola Davis, Jason Schwartzman, Peter Dinklage e Josh Andrés Rivera.

La sceneggiatura è firmata da Michael Lesslie, basandosi sulle precedenti bozze della sceneggiatura firmate da Collins e Michael Arndt.

Nel team della produzione ci sono anche Nina Jacobson e Brad Simpson.