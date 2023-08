Hunger Games: Ballata dell'Usignolo e del Serpente, un nuovo promo è un messaggio agli studenti dell'Accademia

I protagonisti del film Hunger Games: Ballata dell'Usignolo e del Serpente appaiono in un nuovo video promozionale che mostra un messaggio agli studenti.

Hunger Games: Ballata dell'Usignolo e del Serpente è il film prequel della saga tratta dai romanzi di Suzanne Collins che arriverà nelle sale italiane a novembre e online è stato condiviso un nuovo promo in cui i protagonisti accolgono gli studenti.

Nel filmato appaiono così Casca Highbottom, la dottoressa Volumnia Gaul, lo studente Sejanus Plinth e Coriolanus Snow per accogliere chi è stato scelto per studiare all'Accademia e poter quindi entrare nel team che rappresenta la "gloria di Panem".

I dettagli del progetto prequel

Alla regia di di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente ritroviamo Francis Lawrence, che aveva diretto tre su quattro dei film della saga originali. I protagonisti sono l'inglese emergente Tom Blyth e Rachel Zegler di West Side Story e Hunter Schafer della serie Euphoria. Nei ruoli comprimari Viola Davis, Peter Dinklage e Jason Schwartzman.

La sinossi

La sinossi ufficiale anticipa: "Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l'ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un'orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City."

"Con l'avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l'intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l'astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l'usignolo e chi il serpente."