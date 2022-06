Hunger Games: nel cast del prequel The Ballad of Songbirds and Snakes anche Zoe Renee e Max Raphael

Il cast di The Ballad of Songbirds and Snakes, prequel di Hunger Games, si è arricchito con nuovi arrivi che comprendono Zoe Renee e Max Raphael.

Il film prequel di Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes, ha trovato altri sei protagonisti: il cast si è infatti arricchito con delle new entry che comprendono Zoe Renee e Max Raphael.

Le riprese del progetto diretto da Francis Lawrence prodotto da Lionsgate stanno per iniziare in vista di un debutto nelle sale americane previsto per il 17 novembre 2023.

The Ballad of Songbirds and Snakes è tratto dal romanzo prequel scritto da Suzanne Collins e racconterà la storia del giovane Coriolanus Snow, parte affidata a Tom Blyth, che deve fare da mentore alla giovane Lucy Gray Baird, ruolo assegnato a Rachel Zegler, durante la decima edizione degli Hunger Games.

Max Raphael avrà il ruolo di Festus Creed, mentore di un tributo del Distretto 4; Zoe Renee sarà Lysistrata Vickers, mentore di un tributo del Distretto 12; Ayomide Adegun avrà il ruolo di Pliny "Pup" Harrington, mentore di un tributo del Distretto 7; Kaitlyn Akinpelumi interpreterà Domita Whimsiwick, mentore di un tributo del Distretto 10; Sofia Sanchez sarà Wovey, tributo del Distretto 8; e Amélie Hoeferle sarà Vipsania Sickle, mentore di un tributo del Distretto 7.

Tra gli interpreti già annunciati ci sono anche Hunter Schafer, Jason Schwartzman, e Josh Andrés Rivera.

La sceneggiatura è firmata da Michael Lesslie, basandosi sulle precedenti bozze della sceneggiatura firmate da Collins e Michael Arndt.

Nel team della produzione ci sono anche Nina Jacobson e Brad Simpson.