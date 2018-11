Hugh Jackman: "Wolverine tornerà un giorno o l'altro"

La star Hugh Jackman torna a parlare di Wolverine dopo aver detto addio al personaggio che ha impersonato per 17 anni. Il suo lungo viaggio si è concluso nel 2017 con Logan, che ha permesso di accomiatarsi in modo appropriato dall'eroe mutante, ma secondo Hugh Jackman Wolverine tornerà prima o poi.

"Oh, Wolverine tornerà. Qualcuno ne incarnerà il ruolo, almeno credo. Non sarò io, Ryan Reynolds non si dà pace" ha dichiarato Hugh Jackman a Sunday Today accennando ai continui tentativi di Reynolds di coinvolgere il collega australiano in una collaborazione Deadpool/Wolverine.

Finora Hugh Jackman ha declinato l'invito a compatire in un film su Deadpool e i due attori sono stati visti fianco a fianco solo in X-Men - Le origini: Wolverine. Ecco le parole di Jackman al riguardo: "Adoro Ryan Reynolds, lo sapete, ma quello che posso dirgli è 'Impegnati di più'".

Lo stesso Ryan Reynolds è consapevole di quanto sia difficile, quasi impossibile, convincere Jackman a tornare suoi soi passi, anche solo per una volta: "Credo che convincerlo sia quasi impossibile, ma non c'è persona che ami più di Hugh Jackman nell'universo, è un mio grande amico. E' il migliore. Mi manca già il suo Logan, ogni volta che lo incontro lo stresso 'Andiamo, solo una volta, su, facciamolo insieme. Uno, due, tre, insieme! Ma sono sempre solo io a dirlo."

