Hugh Jackman: "Sarei stato il Wolverine dell'MCU se la tempistica fosse stata giusta"

Hugh Jackman, l'iconico mutante Logan della saga degli X-Men, ha ammesso che avrebbe amato interpretare il Wolverine dell'MCU se la tempistica fosse stata quella giusta.

Logan: Hugh Jackman in una foto del film

Dopo l'acquisizione di Fox da parte di Disney, si profila l'ingresso degli X-Men nell'MCU e con esso il recasting di un personaggio chiave come Wolverine. A interpretare Wolverine nella saga Fox è stato l'australiano Hugh Jackman che però ha deciso di appendere gli artigli al chiodo per manifesti limiti di età. Ecco il suo commento a Daily Beast:

"Se fosse successo sette anni fa avrei detto di sì, ma sapevo che per me era giunto il momento giusto per lasciare la festa, non solo per me, ma per il personaggio. Qualcuno altro lo interpreterà e andrà bene, è un personaggio troppo bello. Come quando stai tornando a casa e un amico ti chiama al telefono per dirti, Ehi, è appena arrivato un nuovo DJ e la musica è fantastica, perché non torni indietro? Suona bene, ma...no. Lo farà qualcun altro."

X-Men: Giorni di un futuro passato: Hugh Jackman nei panni di Wolverine

Per Hugh Jackman si avvicina il ventesimo anniversario del suo debutto nel ruolo di Wolverine e l'attore si prepara a celebrare l'evento:

"L'anniversario cadrà a luglio, è folle. non avevo idea di ciò che mi aspettava. Ho ricevuto una chiama per un casting che facevano in ogni parte del mondo, visionavano migliaia di attori e sono finito nel mix. In un primo momento Dougray Scott ha avuto la parte. Russell Crowe ha rinunciato e questo è il secondo ruolo rifiutato da lui che ho avuto. Grazie, Russ. L'altro era Australia. Ma ho avuto la parte nove mesi dopo l'audizione. Sono stato richiamato solo dopo che Dougray è stato preso per Mission: Impossible 2, non avevo idea di cosa mi aspettasse. Per il mio ultimo visual test ricordo che il mio agente ha detto, 'Hey, questo sarà grandioso perché il capo dello studio vedrà a vederlo. In quel momento ho pensato che ce l'avrei fatta! Prima non avevo mai pensato che avrei avuto la parre, non avevo idea di cosa stesse accadendo."

