Hugh Jackman: la moglie chiede il divorzio due anni dopo la separazione

Debora-Lee Furness, ex partner di lunga data della star di X-Men, ha avanzato la richiesta ufficiale per divorziare dall'attore australiano.

A quasi due anni di distanza dall'annuncio della separazione amichevole, Debora-Lee Furness ha deciso di presentare richiesta di divorzio ufficiale dall'ex partner Hugh Jackman.

I documenti sono stati depositati dall'avvocata di Furness, Elena Karabatos, inclusi quelli per la copertura sanitaria della famiglia, come sottolinea anche il Daily Mail.

La richiesta di divorzio presentata a Hugh Jackman

L'attore australiano, conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Wolverine nella saga degli X-Men, conobbe la collega Debora-Lee Furness durante le riprese del dramma carcerario televisivo Correlli, in onda nel 1995. Sposatisi nel 1996, la coppia ebbe due figli: Oscar, 25 anni, e Ava, 19 anni.

Primo piano di Hugh Jackman in The Son

Nel settembre 2023, la coppia annunciò la separazione con un comunicato congiunto:"Siamo stati fortunati a condividere quasi tre decenni insieme come marito e moglie in un meraviglioso matrimonio pieno d'amore. Il nostro percorso ora cambia direzione e abbiamo deciso di separarci per seguire la nostra crescita personale".

La decisione della separazione di Hugh Jackman e Debora-Lee Furness

Una fonte vicina alla coppia, all'epoca della separazione, disse che la decisione non fu affatto semplice:"Non è stata una decisione presa di impulso, hanno riflettuto a lungo su tutto e hanno preso questa decisione insieme. Stanno intraprendendo percorsi separati, ma saranno sempre una famiglia. Saranno sempre co-genitori e migliori amici".

Hugh Jackman con Ryan Reynolds in Deadpool & Wolverine

Dopo la separazione, Hugh Jackman è stato avvistato pubblicamente diverse volte insieme all'attrice Sutton Foster, con la quale ha recitato nel revival di Broadway del 2022 di The Music Man.

Jackman ha recitato di recente nel film del 2024 del Marvel Cinematic Universe, Deadpool & Wolverine, al fianco dell'amico Ryan Reynolds.