Hugh Jackman: nuovi dettagli su The Death of Robin Hood, ecco quando inizieranno le riprese

Mentre Hugh Jackman imperversa al cinema nel campione d'incassi Deadpool & Wolverine, il regista Michael Sarnoski aggiorna sulla prossima fatica del divo australiano, il crepuscolare The Death of Robin Hood. Descritto come una "rivisitazione cupa" della storia che circonda la figura leggendaria del folklore britannico, il film vedrà co-protagonista la bionda Jodie Comer.

Hugh Jackman interpreterà l'eroe titolare, "un solitario logorato dalla battaglia" che è alle prese con il suo passato criminale e si ritrova affidato alle cure di una donna misteriosa dopo essere stato gravemente ferito. Michael Sarnoski ha anticipato a Screen Rant che le riprese di The Death of Robin Hood dovrebbero prendere il via all'inizio del prossimo anno. Ecco le sue parole:

"Stiamo pianificando di iniziare le riprese all'inizio del prossimo anno. Non voglio rivelare troppo, ma penso che Hugh Jackman - lo sappiamo tutti - sia un attore incredibile. Lo vedremo fare cose piuttosto diverse e sorprendenti, esplorerà aspetti inediti del personaggio. L'immagine collettiva di Robin Hood è quella di un ribelle che ruba ai ricchi per donare ai poveri. Abbiamo un'idea di cosa sia quel personaggio. Ma penso che ciò che farà Hugh con questo personaggio supererà le aspettative, non vedo l'ora di vederlo all'opera".

Un primo piano di Hugh Jackman

Un inedito Robin Hood

Da Sean Connery a Russell Crowe, da Kevin Costner a Taron Egerton, molti interpreti si sono misurati col ruolo di Robin Hood raccontando però principalmente varie versioni della storia delle origini del fuorilegge inglese. Da quanto anticipato finora, il film di Sarnoski affronterà un aspetto inedito della leggenda. Basandosi potenzialmente sulla ballata del XVII secolo, Robin Hoode his Death, questa parte della storia si concentra sull'omicidio di Robin Hood per mano della persona di cui si fida di più. Sebbene siano sopravvissute due versioni diverse, ma incomplete, della ballata, entrambe suggeriscono che sia proprio il cugino di Robin, da cui cerca riparo, a tradirlo decretandone la morte.

50 anni di Robin Hood: rubare ai ricchi per dare ai poveri non passa mai di moda

In una versione della ballata, il cugino di Robin lo lascia indebolito dalla perdita di sangue in modo che la sua amante e il nemico giurato di Robin, Red Roger, possano ucciderlo. Sarà questa la versione che vedremo al cinema? Lo scopriremo prossimamente.