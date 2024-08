Hugh Jackman resterà nei panni di Wolverine nel MCU anche dopo Avengers: Secret Wars

Hugh Jackman dovrebbe tornare a vestire i panni di Logan in Avengers: Secret Wars, ma un nuovo rumor sostiene che rimarrà nel MCU anche dopo il grande evento del 2027.

Hugh Jackman è tornato a sorpresa per Deadpool & Wolverine dopo essersi ritirato dal ruolo del mutante preferito dai fan in seguito a Logan di James Mangold nel 2017, ma inizialmente si pensava che si sarebbe trattato solo di un'eccezione prima che un nuovo attore prendesse il posto del personaggio nel reboot degli X-Men dei Marvel Studios.

Anche se siamo sicuri che alla fine un altro attore prenderà il posto di Wolverine nel MCU, Jackman dovrebbe riprendere il ruolo per Avengers: Secret Wars, e potrebbe rimanere nei panni del mutante ancora per un po'!

Dove rivedremo Jackman nei panni di Wolverine?

Secondo lo scooper MTTSH, Jackman continuerà a vestire i panni di Logan anche dopo Secret Wars ed è intenzionato a girare altri film su Deadpool & Wolverine con Ryan Reynolds. Non c'è da sorprendersi, vista l'accoglienza positiva e il grande successo del cinecomic (che ha recentemente superato il miliardo di dollari al botteghino mondiale), e siamo sicuri che alla Marvel/Disney si sia già discusso di sviluppare un sequel diretto.

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una scena del film

La MPAA ha assegnato al film una classificazione ufficiale R per: "Violenza forte e sanguinosa e linguaggio in tutto il film, gore e riferimenti sessuali". "I Marvel Studios presentano il loro errore più significativo fino ad oggi - Deadpool & Wolverine", si legge nella nuova sinossi. "Uno svogliato Wade Wilson si affanna nella vita civile. I suoi giorni come mercenario moralmente flessibile, Deadpool, sono alle spalle. Quando il suo mondo natale si trova di fronte a una minaccia esistenziale, Wade deve indossare di nuovo i panni di un riluttante ancora più riluttante... riluttante? Più riluttante? Deve convincere un riluttante Wolverine a... cao. Le sinossi sono così fot*amente stupide".