Deadpool & Wolverine è il secondo maggior incasso del 2024

Sapevamo che Deadpool & Wolverine era sulla buona strada per raggiungere il miliardo di dollari, e il primo film vietato ai minori dei Marvel Studios ha ora ufficialmente superato questo enorme traguardo al botteghino mondiale.

Dopo aver incassato 495 milioni di dollari in patria e 535 milioni di dollari nei mercati internazionali, il team-up di supereroi diretto da Shawn Levy ha accumulato 1,03 miliardi di dollari in tutto il mondo, il che significa che ora è a pochi giorni dal superare gli 1,06 miliardi di dollari di Joker e diventare il film vietato ai minori con i maggiori incassi della storia.

Questo fa di Deadpool & Wolverine il secondo film di maggior incasso del 2024 dopo Inside Out 2 della Disney e il primo capitolo del MCU a raggiungere il miliardo di dollari da Spider-Man: No Way Home.

Deadpool & Wolverine, gli sceneggiatori su Daniel Radcliffe come Wolverine: "In realtà volevamo Danny DeVito"

Un successo che non si vedeva da tempo in casa Marvel

I Marvel Studios non stanno vivendo un periodo facile, con gli ultimi film che hanno avuto un rendimento insufficiente (The Marvels ha finito per essere il film di minor incasso dello studio) e recensioni contrastanti/negative. Se non c'era già un piano per far sì che Logan (Hugh Jackman) e il Mercenario Chiacchierone (Ryan Reynolds) unissero le forze per un'altra avventura, potete scommettere che ora c'è. Potremmo vedere gli eroi male assortiti tornare per un quarto film su Deadpool, ma è molto probabile che entrambi facciano parte di Avengers: Secret Wars nel 2027.

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in un'immagine

La MPAA ha assegnato al film una classificazione ufficiale R per: "Violenza forte e sanguinosa e linguaggio in tutto il film, gore e riferimenti sessuali".

"I Marvel Studios presentano il loro errore più significativo fino ad oggi - Deadpool & Wolverine", si legge nella nuova sinossi. "Uno svogliato Wade Wilson si affanna nella vita civile. I suoi giorni come mercenario moralmente flessibile, Deadpool, sono alle spalle. Quando il suo mondo natale si trova di fronte a una minaccia esistenziale, Wade deve indossare di nuovo i panni di un riluttante ancora più riluttante... riluttante? Più riluttante? Deve convincere un riluttante Wolverine a... cao. Le sinossi sono così fot*amente stupide".