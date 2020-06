Hugh Jackman sarà Enzo Ferrari nel biopic di Michael Mann, le riprese al via la prossima primavera

Ripartono le trattative tra Hugh Jackman e la produzione del biopic Enzo Ferrari, diretto da Michael Mann, che entrerà in lavorazione la prossima primavera.

Dopo una lunga sospensione, Michael Mann riprende in mano il progetto del biopic su Enzo Ferrari a cui lavora da anni confermando le trattative in corso con la star australiana Hugh Jackman. Le riprese del film si terranno la prossima primavera.

Il biopic su Ferrari, intitolato semplicemente Enzo Ferrari, sarà ambientato nel 1957, anno tumultuoso in cui la Ferrari rischiò la bancarotta mentre il suo fondatore finì sotto l'attacco del Vaticano dopo un terribile incidente automobilistico che coinvolse una sua vettura durante la Mille Miglia di Indianapolis. Il 57 è stato anche l'anno in cui Enzo Ferrari perse il figlio Dino, morto a 24 anni per la distrofia muscolare.

La sceneggiatura di Enzo Ferrari, firmata da Troy Kennedy Martin, è basata sulla biografia di Brock Yates del 1991 Enzo Ferrari: The Man and the Machine. Michael Mann farà ritorno dietro la macchina da presa da dove manca dal 2015, quando diresse Blackhat. Riguardo al biopic, ha dichiarato:

"Lavoro al film da vent'anni. Il suo vero potere è mostrare queste incredibili esistenze in circostanze estreme. In più, c'è un esplosivo mix di potere e bellezza letale della corsa. Sarà un dramma potente e questo è il motivo per cui la storia di Ferrari mi è sempre rimasta in mente."

Prima di Hugh Jackman, anche Sergio Castellitto ha interpretato Enzo Ferrari in un biopic nel 2003, mentre nel 2013 Augusto Dallara ha dato vita a Ferrari in un breve cameo in Rush di Ron Howard.