Hugh Jackman è pronto a interpretare altri supereroi

Hugh Jackman ha detto addio al ruolo che l'ha reso celebre, quello di Wolverine, nel 2017 con il film Logan - The Wolverine. Certo, questo non vuol dire che la sua avventura nei cinecomic sia finita per sempre. In una recente intervista, infatti, è stato l'attore stesso a dichiarare che sì, sarebbe interessato ad interpretare un nuovo supereroe, anche se diverso dal suo mutante targato Marvel.

"Sono assolutamente aperto alla possibilità di interpretare un altro supereroe" ha affermato Hugh Jackman ai microfoni di MTV. "D'altronde non ho mai visto Logan come un vero supereroe, quando ho accettato di entrare nel progetto non ne sapevo molto degli X-Men e in verità neppure di fumetti in generale, immaginavo solo che si trattasse di personaggi importanti. Sono tutti esseri imperfetti ma dotati di abilità straordinarie. E ho capito che i film su di loro parlano appunto di questo".

L'attore è convinto che il futuro del genere supereroistico sia praticamente lastricato d'oro: "Il primo desiderio quando guardi è quello di avere gli artigli di Logan, ma ti fa anche comprendere quanta sofferenza ci sia in chi è diverso e, per questo, anche discriminato o mai preso sul serio. La forza di questi film è proprio lì e il loro successo è andato ben oltre le nostre aspettative. L'intero genere è destinato a fare meglio, meglio e sempre meglio".

Wolverine tornerà prima o poi, come lo stesso Jackman ha affermato, ma non sarà più lui a vestire i suoi panni, neppure al fianco di Deadpool e neppure dietro l'insistenza dell'amico Ryan Reynolds, ma l'universo cinematografico della Marvel (e, perchè no, anche della DC) è così grande che confidiamo riusciranno a trovare un altro ruolo perfetto per lui.