Hugh Grant insulta il modo di cantare di Drew Barrymore e l'attrice gli risponde per le rime

Hugh Grant non ha avuto peli sulla lingua quando ha descritto il talento canoro di Drew Barrymore, al suo fianco sul set di Scrivimi una canzone del 2007. Durante una recente intervista con Wired l'attore si è lasciato andare con un aneddoto parecchio tagliente che non ha risparmiato la collega, innescando anche una sua reazione diretta. Non è la prima volta che Grant condivide dichiarazioni del genere partendo dalla sua carriera.

Nel corso di Scrivimi una canzone, Hugh Grant e Drew Barrymore si sono ritrovati a cantare insieme. L'attore ha ricordato l'esperienza con queste parole: "Mi hanno aiutato un minimo con l'Auto-Tune, ma non tanto quanto con altri sul set. Drew Barrymore era nel film insieme a me, e non credo si preoccuperebbe troppo se dicessi che il suo modo di cantare è semplicemente terribile. Ho sentito dei cani abbaiare meglio di come lei canta".

Proseguendo con il racconto, Hugh Grant ha confessato che alle riprese è seguito un lavoro in post-produzione incentrato sul rendere le loro performance accettabili, anche se alla fine "lei è risultata meglio di me, perché ha cuore, voce e rock and roll".

Lo scalpore suscitato da queste dichiarazioni ha ispirato una risposta da parte di Drew Barrymore, che ha tempestivamente postato un video in cui canta Way Back Into Love dal film in questione.

Oscar 2023: ecco cosa pensa Ashley Graham della sua intervista imbarazzante con Hugh Grant

L'intera performance è stata dedicata all'attore e accompagnata da un invito a unirsi a lei: "#SingForHughGrant UNISCITI A ME".