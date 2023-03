Oscar 2023: ecco cosa pensa Ashley Graham della sua intervista imbarazzante con Hugh Grant

Sebbene la sua imbarazzante intervista con Hugh Grant sul Red Carpet degli Oscar 2023 sia diventata virale online, Ashley Graham, durante un breve incontro in aeroporto con i paparazzi di TMZ, ha affermato di non provare nessun rancore nei confronti dell'attore britannico.

La modella, in veste di inviata della ABC, ha parlato con Grant sul tappeto rosso degli Academy Awards al Dolby Theatre e la loro conversazione si è rapidamente trasformata nel momento più imbarazzante dell'intero evento. Hugh ha esordito dicendo: "È affascinante, tutta l'umanità è qui. È la fiera delle vanità", per poi aggiungere che non era eccitato di incontrare neanche uno dei suoi colleghi: "Nessuno in particolare".

A questo punto la Graham ha provato a cambiare argomento, parlando della sfilata sul red carpet e dei vestiti indossati dalle star; "Cosa indossi?", ha chiesto l'inviata a Grant. "Solo il mio vestito", ha replicato Hugh, dicendo di non ricordare il nome del suo sarto. Ashley ha quindi provato a parlare del suo cameo in Glass Onion - Knives Out: "Quanto è divertente girare film di questo tipo?", al che la star ha risposto: "Beh nella pellicola ci sono appena, appaio per tre secondi".

Intervistata dai paparazzi di TMZ mentre si stava recando all'aeroporto di Los Angeles, la modella ha affermato: "Sai una cosa? Mia mamma mi ha insegnato a soffocare le persone con la gentilezza". Durante il suo primo show dopo la cerimonia degli Oscar Jimmy Kimmel, il presentatore della serata, ha scherzato sull'incidente: "Mi chiedo se Hugh Grant sia mai stato su un Red Carpet prima d'ora".