How I Met Your Father rinnovato per la seconda stagione

How I Met Your Father, spinoff di E alla fine arriva mamma interpretato da Hilary Duff, celebra il rinnovo per la seconda stagione.

I fan di How I Met Your Father possono festeggiare l'annuncio del rinnovo per per la seconda stagione. Hilary Duff e i suoi co-protagonisti continueranno il racconto delle loro avventure su CBS con altri 20 episodi.

Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger sono gli sceneggiatori di How I Met Your Father, i due avevano già prodotto l'originale E alla fine arriva mamma, comedy di grande successo in onda per nove stagioni.

Grande la soddisfazione per la protagonista Hilary Duff, che avevamo imparato a conoscere per la serie Lizzie Maguire. Ecco le sue parole:

"Ovviamente ho dovuto pensare molto a Lizzie. I confini diventano così sfocati tra me e lei, e penso che per il mondo io sia lei. E probabilmente lo sarò sempre. Penso che il solo accettare ciò mi abbia portato la serenità. Ciò non significa che non ho una spina dorsale, non ho una spinta e non ho una visione. Ho tutte queste cose".

How I Met Your Mother: i 10 migliori episodi della serie

How I Met Your Father ruota attorno al racconto di Sophie (Hilary Duff) che, in un futuro vicino, racconta a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre:una storia che ci catapulta nell'anno 2022 in cui Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell'era delle app di appuntamenti e opzioni illimitate. Nel cast troviamo Hilary Duff, Christopher Lowell, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tom Ainsley e Tien Tran.