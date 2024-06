House of the Dragon: il vessillo Targaryen scatena le proteste del governo messicano, ecco perché

Il governo messicano ha minacciato azioni legali per via di un vessillo mostrato in uno degli spot della serie HBO

I funzionari del Messico stanno protestando contro una campagna di marketing della HBO che utilizza luoghi storici per promuovere la seconda stagione della di House of the Dragon, il cui debutto è previsto per il 17 giugno.

La campagna online mostra monumenti di tutto il mondo che innalzano vessilli della Casa Targaryen a sostegno di Re Aegon (verde) o della Regina Rhaenyra (nero). I video hanno avuto una grande diffusione online, con la HBO che ha utilizzato in modo piuttosto intelligente un mix di immagini generate in computer grafica e anche bandiere reali che vengono sventolate in alcuni luoghi - lasciando molti utenti confusi su quali di queste siano reali e quali no.

Uno dei (falsi) filmati mostrava lo storico Castello di Chapultepec raffigurato mentre sventolava le bandiere nere dei Targaryen, cosa che ha irritato i funzionari dell'Istituto Nazionale di Antropologia e Storia del Messico.

Messico vs. House of the Dragon

Secondo l'Associated Press, i funzionari hanno rilasciato questa dichiarazione, che sembra minacciare azioni legali: "La riproduzione di immagini di questo sito per la promozione di questa serie non è stata autorizzata. Per questo motivo, l'ufficio legale dell'INAH prenderà tutte le misure legali necessarie, poiché ciò costituisce un uso improprio delle immagini di un sito storico".

House of the Dragon 2 introdurrà uno dei personaggi più importanti di Casa Stark

La HBO non ha rilasciato commenti, anche se alcune fonti affermano che chi descrive online i video come "AI" sia in errore, dato che si tratta di immagini realizzate in computer grafica.

La campagna promozionale ricorda in qualche modo quella di A24 che aveva suscitato aspre polemiche per i suoi manifesti generati dall'intelligenza artificiale per il film Civil War. In quel caso erano state prese di mira alcune famose città americane che non erano presenti nel film. House of the Dragon tornerà con la Stagione 2 su Sky e in streaming su Now dal 17 giugno prossimo.