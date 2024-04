Civil War: A24 sotto attacco per le locandine generate con l'AI

A24 ha pubblicato una serie di nuovi epici poster per promuovere il suo acclamato film Civil War, che ha debuttato al primo posto al box-office americano lo scorso weekend. C'è solo un problema: le immagini sono state realizzate con l'AI, il ché ha generato diverse polemiche.

Le cinque immagini mostrano scene post-apocalittiche nelle principali città degli Stati Uniti che vengono dilaniate dal conflitto. La Sphere è un relitto annerito in mezzo a una Las Vegas in fiamme. C'è un'unità d'arma galleggiante in un lago fuori Los Angeles. Ci sono truppe di pattuglia a San Francisco. Una strada di Miami giace in rovina. Sul fiume di Chicago ci sono barche turistiche piene di rifugiati. Tutte scene che suggeriscono una distruzione da guerra in luoghi iconici.

Civil War: Jesse Plemons in una scena del film

Solo che... nessuna di queste scene è effettivamente presente nel film. Alcuni si sono chiesti se la campagna non stia dando ai potenziali spettatori una falsa aspettativa su ciò che vedranno nel film. Civil War è la produzione più costosa di A24, costata circa 50 milioni di dollari. Eppure le immagini fanno sembrare che il film abbia avuto il doppio del budget. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Civil War, nelle sale italiane da oggi.

"Niente di tutto questo accade nel film", ha scritto un lettore sul post Instagram di A24. "Non capisco questa campagna. State vendendo un film che non esiste ed è molto bizzarro. Amo A24 con tutto il cuore, ma sono così dannatamente confuso su cosa sia successo con questo film".

Sotto attacco l'intelligenza artificiale

L'altro problema potenziale è che le immagini sono generate dall'intelligenza artificiale, il che ha provocato alcune polemiche sull'uso della tecnologia. Il lavoro dell'intelligenza artificiale ha portato anche ad alcuni errori geografici e di punti di riferimento degni di nota.

Ad esempio, i due edifici delle Marina Towers di Chicago si trovano sulla stessa sponda del fiume nella realtà, ma sono su sponde opposte nei poster. Nel frattempo, un'immagine di rottami a Miami mostra un'auto con tre porte. Alcuni ritengono che anche il cigno gigante nel lago di Los Angeles sia un errore dell'intelligenza artificiale, ma probabilmente si tratta di un pedalò, anche se non sembra nemmeno un pedalò.

Civil War, Kisten Dunst svela perché "girare il film è stato un trauma"

I poster sono stati pubblicati su Instagram e utilizzati come manifesti fisici in un paio di località. Una fonte vicina al film ha dichiarato che le immagini aiutano a immaginare l'impatto a livello nazionale della guerra immaginaria del film. "Queste sono immagini di AI ispirate al film", ha detto la fonte. "L'intero film è un grande 'cosa succederebbe se' e quindi volevamo portare avanti questo pensiero sui social - immagini potenti di punti di riferimento iconici con quel realismo distopico".