House of the Dragon 2 introdurrà uno dei personaggi più importanti di Casa Stark

Dopo il clamoroso successo della prima, i fan sono in trepidante attesa della seconda stagione di House of the Dragon, show HBO ispirato al libro Fuoco e sangue scritto da George R.R. Martin. Se i nuovi episodi dovessero seguire quanto raccontato nei libri, verrà introdotto uno dei personaggi più importanti di Casa Stark: Lady Alysanne Blackwood, una guerriera leggendaria e una figura significativa nella storia della Casa dopo aver sposato Lord Cregan Stark.

Alysanne Blackwood è quanto di più vicino ci possa essere in House of the Dragon, nota per le sue eccezionali abilità sul campo di battaglia e per il suo impegno nel mantenere l'equilibrio e la prosperità del regno.

I fan potranno quindi assistere al coinvolgimento di Casa Stark nella Danza dei Draghi quando Jacaerys Velaryon si recherà a Grande Inverno per negoziare con Lord Cregan Stark. Quest'ultimo avrà un ruolo fondamentale nei momenti decisivi e nelle conseguenze della guerra civile Targaryen.

La seconda stagione sarà composta da 8 episodi anzichè 10 rispetto alla prima. Una scelta motivata dal regista Clare Kilner. "Ci saranno otto fantastici episodi e accadrà di tutto in ciascuno di essi. Spesso abbiamo difficoltà nel farli durare un'ora ed è per questo che abbiamo ridotto il numero. L'idea di Ryan era di dare allo show un grande inizio e una grande chiusura. Saranno episodi colmi di eventi emozionanti e visivamente spettacolari" ha dichiarato ai microfoni di The Hollywood Reporter.

House of the Dragon 2 arriverà in Italia su SKY e NOW.