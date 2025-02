House of the Dragon: l'edizione Steelbook con Carte (4K Ultra HD) della prima stagione in sconto su Amazon

Su Amazon i fan di House of the Dragon posso trovare l'edizione Steelbook con Carte (4K Ultra HD) della prima stagione della serie in sconto.

L'edizione Steelbook con Carte (4K Ultra HD) della prima stagione di House of the Dragon è in offerta su Amazon. Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, potete trovarla a 27,41€ con uno sconto del 10% sul prezzo sul prezzo mediano indicato (30,46€). I dettagli relativi alla raccolta in questione sono disponibili passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. L'edizione Steelbook con Carte (4K Ultra HD) della prima stagione di House of the Dragon segnalata è venduta e spedita da Amazon.

Una raccolta della prima stagione di House of the Dragon per i fan

Il fuoco e il sangue dei Targaryen prendono vita in una delle edizioni più impattanti in formato home video: la Steelbook con Carte (4K Ultra HD) di House of the Dragon - Stagione 1. Un oggetto da collezione imperdibile, che racchiude l'epicità della serie in un'edizione particolare, con una qualità audiovisiva curata e oltre un'ora di contenuti extra per immergersi ancora più a fondo nelle lotte di potere che hanno segnato la dinastia più temuta di Westeros.

All'interno, oltre agli episodi in 4K Ultra HD, troverete le 9 esclusive artcards dedicate ai protagonisti della stagione. Un viaggio nel passato di Westeros, tra tradimenti, ambizioni e la potenza devastante dei draghi. Il Trono di Spade è ancora lontano, ma la guerra per conquistarlo è appena iniziata.