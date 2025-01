House of the Dragon 3, secondo Rhys Ifans la nuova stagione potrebbe uscire: "Tra 25 anni"

L'attore di Otto Hightower, Rhys Ifans, offre un aggiornamento sulle riprese della terza stagione di House of the Dragon, con una battuta che potrebbe nascondere una verità tutt'altro che divertente.

I fan di House of the Dragon attendono con ansia l'inizio delle riprese della terza stagione, ma secondo Rhys Ifans, che interpreta Otto Hightower, l'attesa potrebbe essere più lunga del previsto.

House of the Dragon: a che stato è la produzione della terza stagione?

Durante un'intervista con ScreenRant, l'attore ha scherzato dicendo che le riprese inizieranno "presto quest'anno", ma che i fan potrebbero vedere la nuova stagione "tra 25 anni". Sebbene il tono sia chiaramente ironico, l'assenza di una data precisa fa comunque pensare a possibili ritardi.

Una scena con il personaggio di Rhys Ifans in House of the Dragon

Il co-creatore e showrunner Ryan Condal aveva dichiarato ad agosto 2024 che gli sceneggiatori stavano lavorando agli episodi della terza stagione e che le riprese erano programmate per l'inizio del 2025. Tuttavia, l'aggiornamento di Ifans lascia intendere che non sia stato ancora fissato un calendario definitivo. Condal aveva anche anticipato che la produzione avrebbe richiesto circa nove mesi, con una conclusione prevista per l'autunno 2025.

Condal ha promesso "follia assoluta" nella terza stagione, che includerà grandi battaglie e momenti drammatici. La sfida logistica e creativa di portare in scena scontri epici potrebbe spiegare la necessità di tempo extra per la preparazione. Se le riprese non inizieranno a breve, la data di uscita, già stimata per il 2026, potrebbe slittare ulteriormente. Oltre ai problemi logistici, ritardi nella pre-produzione potrebbero causare conflitti di programmazione per il cast. Con attori come Olivia Cooke (Alicent Hightower) ed Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen) impegnati anche in altri progetti, un ritardo maggiore potrebbe complicare ulteriormente la produzione.

House of the Dragon: guida a tutti i draghi della serie

Riusciranno i Targaryen a mantenere il controllo del regno... e dei tempi di produzione? Solo il tempo lo dirà, ma per ora le aspettative rimangono incandescenti come il fuoco di drago.