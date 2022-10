House of the Dragon: la stagione 2 non uscirà nel 2023

i fa che si sono appassionati episodio dopo episodio alle vicende di House of the Dragon dovranno avere molta pazienza: la seconda stagione dello show non arriverà tanto presto.

Cattive notizie per i fan di House of the Dragon. La seconda stagione della serie prequel de Il trono di spade non arriverà tanto presto, per lo meno non entro il 2023. La conferma arriva da un dirigente della HBO.

Casey Bloys, chief content officer di HBO e HBO Max, ha affermato a Vulture che House of the Dragon tornerà coi nuovi episodi della seconda stagione "a un certo punto del 2024. Stiamo appena iniziando a pianificare il tutto, e proprio come l'ultima volta ci sono così tante incognite. Non è questione di segretezza, ma non voglio indicare una data per poi smentire e spostare l'uscita in avanti". Su un punto, però, Bloys sembra abbastanza certo nel ribadire: "Non aspettatelo nel 2023".

House of the Dragon: i fan si ribellano contro Daemon dopo le atroci azioni dell'ultimo episodio [SPOILER]

La nostra recensione del finale di House of the Dragon commenta la conclusione delle vicende dei personaggi nati dalla penna di George R.R. Martin. La serie si è conclusa con tante domande irrisolte e con la voglia del pubblico di proseguire il cammino insieme ai personaggi per seguire i conflitti della Danza dei Draghi.

Dopo il finale, il co-showrunner Ryan Condal ha rivelato che la serie non introdurrà più salti temporali nella storia di Westeros né ci saranno ulteriori recasting dei personaggi principali: "Come ricompensa per il nostro meraviglioso pubblico per averci seguito attraverso tutti i salti temporali e i recasting, sono finiti. Da qui in avanti racconteremo la storia in tempo reale."