House of the Dragon: lo showrunner della serie parla della rivalità con Gli Anelli del Potere

House of the Dragon o Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere? Il successo e l'attenzione verso la contemporanea uscita di queste serie tv continua ad alimentare un fandom al momento assiduo e combattivo. In relazione a tutto ciò Ryan Condal, lo showrunner dello spin-off della serie Il Trono di Spade, parlando con The Wrap, si è aperto sulla rivalità fra queste due serie tv, rivelando che dal suo punto di vista è inesistente. Anzi, un rapporto del genere potrebbe rivelarsi un elemento positivo, dato che anche lui stesso è da sempre un fan di Tolkien.

House of the Dragon: Matt Smith in una foto di scena

Queste sono state le parole di Ryan Condal in merito a uno scontro tra Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e House of the Dragon: "Ho letto Il Signore degli Anelli e Il Silmarillion e Lo Hobbit più volte mentre crescevo, e ho anche visto i film di Peter Jackson più volte nei cinema".

Lo showrunner ha poi continuato sottolineando: "Amo tutte queste cose, amo l'high fantasy e, francamente, voglio vivere in un mondo in cui c'è spazio per l'esistenza di tutte queste cose se sono buone. Penso che sia necessaria una fantascienza/fantasy più pazza e costosa in televisione. Questo è ciò che tutti noi nerd vogliamo".

Dal suo punto di vista non si tratterebbe quindi di due show rivali che si ostacolano, piuttosto di due progetti che si "nutrono" a vicenda: "Non credo che se qualcuno guardi Gli anelli del potere significhi che non sta guardando House of the Dragon, non la vedo in questo modo. Vedo piuttosto che l'uno alimenta l'altro, e penso che più intrattenimento di genere e di buona qualità in televisione, non possa fare altro che attrarre più pubblico in generale, magari proprio quello che solitamente non è così predisposto a guardarle".

Certamente House of the Dragon e Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere pur appartenendo allo stesso genere non potrebbero essere più differenti dal punto di vista narrativo ed estetico. Ciò non toglie che il loro successo potrebbe davvero sensibilizzare una nuova fetta di pubblico, come accadde in passato con le serie e i film che li hanno preceduti.