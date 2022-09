House of the Dragon: una scena di sesso è stata pianificata per sette mesi

Fabien Frankel, attore di House of the Dragon, ha rivelato che la scena di sesso presente nell'episodio 4 ha richiesto sette mesi di pianificazione.

Il Trono di Spade è famoso per le sue scene di sesso senza contesto e ingiustificate, e proprio per questo l'attore Fabien Frankel, che interpreta Ser Criston Cole nella serie, ha lavorato per ben sette mesi alla sequenza intima con Milly Alcock presente nell'episodio 4 di House of the Dragon.

L'attore ha infatti rivelato a una recente intervista per Entertainment Weekly: "Era qualcosa di cui abbiamo parlato per più di sette mesi. Era una delle prime cose di cui volevo davvero parlare. La cosa più importante per me era non farla sembrare un'altra scena di sesso ingiustificata e sfrenata, perché non è così. Tutti quelli che hanno fatto sesso ti diranno che non è bello. Non è una cosa pittoresca e fantastica, è strano, soprattutto quando sei giovane. C'è uno sconforto nel quale uno si deve adagiare, e ci sono la scoperta e la comprensione dei rispettivi corpi - per non menzionare l'aspetto pratico".

Fabien Frankel ha quindi rivelato che ha passato mesi a messaggiare con Milly Alcock e Clare Kilner, direttore dell'episodio, riguardo alla scena e chiedendogli come potessero renderla umana. "Ricordo di avergli detto, 'è impossibile che l'armatura venga via senza un aiuto. I cavalieri hanno gli scudieri, i quali gli tolgono l'armatura. Uno scudiero di qualità ci mette dieci minuti a toglierla. Magari cinque. Non ci poteva essere modo che Rhaenyra e Cole la togliessero in dieci secondi".

Pensate che i creatori di House of the Dragon siano riusciti a rendere la scena nel quarto episodio come l'attore la desiderava?