House of the Dragon: uno dei momenti più emozionanti dell'episodio 8 è stato improvvisato

Una scena importante dell'episodio 8 di House of the Dragon contiene una scena improvvisata che ha cambiato i progetti iniziali.

Nell'episodio 8 di House of the Dragon c'è una scena improvvisata che ha fatto cambiare le idee della regista del nuovo capitolo della storia.

Non proseguite, ovviamente, se non avete visto l'episodio e non volete spoiler .

Geeta Patel, che ha firmato il più recente episodio di House of the Dragon, ha spiegato parlando di un emozionante momento con al centro i personaggi di Paddy Considine e Matt Smith: "C'è stato un momento nella sala del trono in cui Daemon aiuta Viserys a salire le scale per arrivare al trono perché Viserys è così debole, non ci riesce da solo. Prima arriva un soldato, e Viserys lo allontana dicendo 'No, no, no. Posso farcela da solo'. Ha dell'orgoglio. E poi un'altra persona arriva e pensa sia un militare, ma in realtà è suo fratello".

La filmmaker ha aggiunto: "Quando stavamo girando quei momenti, penso fossero le proe del primo giorno, la corona è caduta dalla testa di Paddy e Matt l'ha raccolta e abbiamo semplicemente continuato a girare. Non ci siamo fermati".

Patel ha sottolineato: "C'è stata una scoperta di questo momento. Noi tre ci siamo quindi riuniti e abbiamo pensato 'Abbiamo sentito delle emozioni. Questo sembrava il punto di svolta del nostro rapporto'. Si tratta semplicemente di un momento silenzioso".

Geeta ha aggiunto: "Sono stata così grata che sia accaduto quell'incidente, che la corona sia caduta, perché si è rivelato, almeno per me, come un momento intenso e una svolta di una narrazione che era iniziata nel pilot: 'Ehi, voglio la tua corona e alla fine, invece, rimetterò la corona sulla tua testa e ti aiuterò a salire sul trono'".