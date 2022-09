House of the Dragon: HBO correggerà un errore VFX divenuto virale

Gli spettatori si sono accorti di un grave errore negli effetti speciali durante il terzo episodio di House of the Dragon riguardante Re Viserys.

HBO ha annunciato che sistemerà un errore negli effetti speciali che gli spettatori hanno notato durante il terzo episodio di House of the Dragon, andato in onda la scorsa domenica notte. La gaffe riguarda re Viserys: durante la puntata si può infatti vedere Paddy Considine, l'attore che lo interpreta, senza due dita nella mano sinistra; in una scena però le dita sono visibili e incartate di verde, dato che avrebbero dovuto essere rimosse digitalmente in seguito.

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, una fonte con conoscenza della situazione ha affermato che l'episodio verrà corretto, con una versione revisionata che farà capolino nelle piattaforme streaming nel corso della settimana.

La gaffe di House of the Dragon ha ricordato agli spettatori un altro errore di HBO, commesso nella quarta stagione de Il trono di spade e divenuto virale in egual modo. In quel caso, una bevanda di Starbucks era stata lasciata per sbaglio su un tavolo durante una scena, e mandata in onda nella puntata.

Ryan Condal, co-showrunner di House of the Dragon, aveva affermato in un'intervista registrata prima dell'inizio della serie che il team sarebbe stato attento a prevenire incidenti simili a quello de Il Trono di Spade. La gaffe successa, per quanto non sia uguale a quella della serie principale, è ugualmente imbarazzante per l'azienda, che visto l'alto budget dovrebbe curare maggiormente il prodotto.

Qui la nostra recensione di House do the Dragon. La serie, che ha debuttato il 22 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, e di cui è stata da poco annunciata la seconda stagione, è ispirata al romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, co-creatore e fra i produttori esecutivi insieme agli showrunners Ryan J. Condal e Miguel Sapochnik, ed è ambientata 200 anni prima degli eventi della serie madre Il trono di spade.