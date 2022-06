House of the Dragon, il parere di George R.R. Martin: "Ne sono impressionato!"

George R.R. Martin ha commentato sul suo blog il first look a House of the Dragon e ha dichiarato di essere rimasto impressionato dalla serie.

In un recente aggiornamento disponibile online sul suo blog, George R.R. Martin ha aggiornato i suoi fan su House of the Dragon. Lo scrittore ha raccontato di aver visto un primo montaggio di nove episodi su dieci e ha dichiarato: "House of the Dragon? Ho visto un montaggio grezzo dei primi nove episodi. Sono impressionato! Non posso parlare degli effetti speciali, che non sono ancora terminati. Ma il look, la recitazione, la regia e la sceneggiatura sono davvero grandiosi".

Martin ha poi aggiunto che, sebbene ci siano alcuni cambiamenti rispetto al suo libro Fire & Blood (da cui la serie è tratta), la storia è ancora molto connotata come sua. L'autore ha anche elogiato i sottili cambiamenti apportati dai produttori dello show, tra cui gli attori Sibel Kekilli e Paddy Considine, che interpretano rispettivamente Shae e Re Viserys.

"E sì, per tutti voi fan dei libri, è la mia storia. Certo, ci sono alcuni cambiamenti rispetto a Fire & Blood - non potevamo presentare tre versioni alternative di ogni evento principale e mantenere la nostra sanità mentale - ma credo che Ryan Condal e i suoi sceneggiatori abbiano fatto delle buone scelte. Per anni, come alcuni di voi ricorderanno, ho detto che la versione televisiva di Shae, interpretata da Sibel Kekilli, era un personaggio più profondo e più ricco di sfumature rispetto alla Shae dei miei romanzi. Allo stesso modo, sono molto colpito dalla versione di Re Viserys, interpretata da Paddy Considine, che conferisce al personaggio una tragica maestosità che il Viserys dei miei libri non ha mai raggiunto".

Basata su Fire & Blood di George R.R. Martin, House of the Dragon racconta l'ascesa e la caduta dei Targaryen, l'unica famiglia di signori dei draghi sopravvissuta al Destino di Valyria. Si svolgerà 300 anni prima degli eventi della pluripremiata serie di Game of Thrones, il cui ultimo episodio è andato in onda quasi due anni fa.

La serie di 10 episodi sarà guidata da Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke ed Emma D'Arcy nei panni della principessa Rhaenyra Targaryen. La serie sarà interpretata anche da Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Milly Alcock, Emily Carey, Graham McTavish, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, Matthew Needham, Bill Patterson, Gavin Spokes, Wil Johnson, John Macmillan, Savannah Steyn e Theo Nate.

House of the Dragon è stata ideata da George R.R. Martin, Ryan Condal e Miguel Sapochnik, regista di Game of Thrones, e Condal e Sapochnik saranno anche gli showrunner. I produttori esecutivi sono Martin, Sapochnik, Condal, Vince Gerardis e Sara Lee Hess.