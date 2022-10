House of the Dragon: HBO sta cercando di far rimuovere le copie illegali del season finale presenti online

Online è stato condiviso il season finale di House of the Dragon prima della messa in onda e HBO ha rivelato come sta affrontando la situazione.

Il season finale di House of the Dragon è apparso online dopo essere stato piratato e HBO ha commentato la situazione rivelando che sta agendo in modo "aggressivo" per far cancellare le copie non autorizzate dalla rete.

Non è la prima volta che la tv via cavo deve affrontare una situazione simile: durante la messa in onda delle stagioni della serie Il Trono di Spade, il primo progetto tratto dai romanzi di George R.R. Martin, le puntate sono apparse più volte in anticipo rispetto al debutto sugli schermi.

HBO ha affrontato quanto accaduto dichiarando: "Siamo consapevoli che il decimo episodio di House of the Dragon è stato condiviso su alcuni siti illegali di torrent. Sembra che l'origine del file sia un partner della distribuzione nella regione EMA. HBO sta monitorando in modo aggressivo e facendo rimuovere queste copie da internet".

Il comunicato ufficiale prosegue sottolineando: "Siamo delusi che questa azione illegale abbia interrotto l'esperienza visiva dei fan leali dello show, che potranno vedere una versione originale dell'episodio quando debutterà domenica su HBO e HBO Max, dove sarà in streaming esclusivamente in 4K".

La serie, in Italia, è disponibile su Sky e in streaming su NOW. I fan dovranno quindi attendere qualche giorno prima di assistere alla conclusione del primo capitolo dell'adattamento dell'opera di Martin dedicata alla storia della famiglia Targaryen che ha nel proprio cast Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, e Graham McTavish.