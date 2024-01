House of the Dragon: il finale della prima stagione era molto più drammatico negli storyboard

Mentre sale l'attesa per il debutto quest'anno della seconda stagione, uno storyboard del finale della prima di House of the Dragon ha svelato un approccio molto più drammatico alle sequenze conclusive.

Negli storyboard condivisi da Adam Pescott, Rhaenyra è seduta sul Trono di Roccia del Drago invece che in piedi intorno alla Tavola Dipinta. Quando Daemon dà la grave notizia a Rhaenyra, questa stringe i pugni e urla in agonia. Gli storyboard terminano ancora con Rhaenyra che fissa la macchina da presa, ma mentre lo fa si sente un drago ruggire fuori dallo schermo prima che Syrax emerga improvvisamente dall'oscurità.

L'inquadratura finale poi realizzata ha adottato un approccio molto più sottile di quello rappresentato negli storyboard. In origine, la scena doveva essere una lunga sequenza drammatica che seguiva Daemon Targaryen (Matt Smith) lungo il corridoio, attraverso le porte e correndo nella sala del trono per dare la grave notizia a Rhaenyra. Quando la sente, Rhaenyra sembra urlare "Noooooo!", come Darth Vader che apprende della morte di Padmé ne La vendetta dei Sith.

L'eliminazione dell'urlo ha reso la scena più sottile e ha evitato che potesse numerosi meme in riferimento a Star Wars: Episodio III. Questo approccio ha permesso alla performance di Emma D'Arcy nel momento finale di rappresentare il dolore di Rhaenyra, che si trasforma lentamente e sottilmente in rabbia, un momento davvero ipnotico da vedere.