House of the Dragon: svelata la data d'uscita della Stagione 2, primo trailer mostrato alla stampa

La seconda stagione di House of the Dragon debutterà in anteprima "all'inizio dell'estate" del 2024 su HBO; lo ha annunciato il capo del network Casey Bloys durante un evento stampa svoltosi oggi.

Durante la presentazione ai media, il primo trailer della seconda stagione è stato proiettato esclusivamente per i membri presenti all'evento, che non sono stati autorizzati a riferire dettagli sul contenuto del filmato.

Presto le riprese del nuovo spin-off

Durante una parte dell'evento dedicata alle domande e risposte, Bloys ha dichiarato di aspettarsi che le riprese dello spin-off di Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, inizieranno la prossima primavera, in attesa della fine dello sciopero degli attori attualmente in corso.

Basato sul libro di George R.R. Martin Game of Thrones, "Fire & Blood", House of the Dragon segue la dinastia Targaryen nel continente fittizio di Westeros. Si svolge quasi 200 anni prima degli eventi della serie principale e circa 100 anni dopo che i Targaryen hanno unito i Sette Regni.

Le riprese della seconda stagione di House of the Dragon sono iniziate l'11 aprile scorso. Queste non sono state influenzate dallo sciopero della Writers Guild of America (WGA) (durato dal 2 maggio al 27 settembre) né dallo sciopero della SAG-AFTRA (iniziato il 14 luglio e tuttora in corso) perché le sceneggiature sono state completate prima dell'inizio delle riprese, il che significa che gli sceneggiatori non hanno lavorato a House of the Dragon durante lo sciopero - e gli attori sono sotto contratto con il sindacato inglese Equity, non con la SAG-AFTRA.

House of the Dragon 2 introdurrà uno dei personaggi più importanti di Casa Stark

La seconda stagione della serie prequel è interpretata da Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Tra gli altri membri del cast della prima stagione che torneranno figurano Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.